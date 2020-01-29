Двух жителей Сокола подозревают в угоне автомобиля

В Соколе следователи возбудили уголовное дело по факту угона автомобиля. В совершении преступления подозреваются местные жители 23 и 17 лет.

По версии следствия, 28 октября 2019 года, подозреваемые, находясь на территории станции технического обслуживания, украли автомобиль «ВАЗ-21150», принадлежащий водителю коммерческой фирмы. Воспользовавшись тем, что двери машины были не заперты, молодые люди проникли в салон, завели двигатель ключом, оставленным в замке зажигания, и покинули место происшествия.

«Следственным органам СК России оба подозреваемых оказались знакомы. Младший уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, а старший — за интимную связь с несовершеннолетней девушкой», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемым грозит штраф, либо принудительные работы, либо до 7 лет лишения свободы.