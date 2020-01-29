В мэрии Череповца упразднили отдел совершенствования управленческих процессов

В мэрии Череповца упразднили отдел по совершенствованию управленческих процессов и отдел транспорта. Изменения в структуре администрации 28 января рассмотрели депутаты Гордумы.

Так, был упразднен отдел транспорта, а его функции передали сотруднику, который будет работать в департаменте ЖКХ. Также предлагается исключить отдел по совершенствованию управленческих процессов: его функционал и две штатные единицы передали в отдел проектного управления.

— В то же время предлагается ввести управление перспективного строительства. Оно будет заниматься строительством и ремонтом зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, работать с целевыми региональными и федеральными программами. Также управление будет заниматься поиском этих программ, подавать заявки в эти программы, — цитирует официальный сайт Череповца заместителя мэра Маргариту Полунину. — Управление будет контролировать средства, взаимодействовать с ресурсными организациями, застройщиками, вести программы по градостроительным советам, формировать стратегическую программу развития города.

Предполагается также, что управление перспективного строительства будет работать с обманутыми дольщиками и по обращениям граждан с застройщиками. В новом отделе будут работать сотрудники, переведенные из упраздненных отделов.

Напомним, в 2015 году в правительства области также было создано управление совершенствования управленческих процессов. Как пояснил тогда губернатор, оно должно было заняться "совершенствованием управленческих процессов, поможет ускорить оптимизацию органов исполнительной власти, сделать работу чиновников максимально продуктивной и позволит сэкономить десятки миллионов бюджетных рублей". Управление работает в составе департамента государственного управления и кадровой политики Вологодской области. Кто возглавляет это управление, на сайте департамента не указано.