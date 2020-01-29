В мэрии Череповца упразднили отдел совершенствования управленческих процессов

29.01.2020 [Общество]

В мэрии Череповца упразднили отдел по совершенствованию управленческих процессов и отдел транспорта. Изменения в структуре администрации 28 января рассмотрели депутаты Гордумы.

Так, был упразднен отдел транспорта, а его функции передали сотруднику, который будет работать в департаменте ЖКХ. Также предлагается исключить отдел по совершенствованию управленческих процессов: его функционал и две штатные единицы передали в отдел проектного управления.

— В то же время предлагается ввести управление перспективного строительства. Оно будет заниматься строительством и ремонтом зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, работать с целевыми региональными и федеральными программами. Также управление будет заниматься поиском этих программ, подавать заявки в эти программы, — цитирует официальный сайт Череповца заместителя мэра Маргариту Полунину. — Управление будет контролировать средства, взаимодействовать с ресурсными организациями, застройщиками, вести программы по градостроительным советам, формировать стратегическую программу развития города.

Предполагается также, что управление перспективного строительства будет работать с обманутыми дольщиками и по обращениям граждан с застройщиками. В новом отделе будут работать сотрудники, переведенные из упраздненных отделов. 

Напомним, в 2015 году в правительства области также было создано управление совершенствования управленческих процессовКак пояснил тогда губернатор, оно должно было заняться "совершенствованием управленческих процессов, поможет ускорить оптимизацию органов исполнительной власти, сделать работу чиновников максимально продуктивной и позволит сэкономить десятки миллионов бюджетных рублей". Управление работает в составе департамента государственного управления и кадровой политики Вологодской области. Кто возглавляет это управление, на сайте департамента не указано.

Тэги: мэрия Череповца

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