«Вологда-Чеваката» дважды проиграла курскому «Динамо»

«Вологда-Чеваката» дважды уступила одному из лидеров Чемпионата России по баскетболу среди женских команд Первого дивизиона Суперлиги, фарм-клубу курского «Динамо».



В первом матче (игры прошли в Курске в воскресенье и понедельник) "чевакатки" проиграли все четыре четверти, уступив с общим счётом 50:84. Самыми результативными в составе вологодской команды были Диана Кажлаева и Елизавета Братчикова, на двоих они набрали ровно половину очков всей команды, 13 и 12 соответственно.



Накануне команды провели повторный поединок. Встреча началась с мемориальной церемонии в память об американском баскетболисте Коби Брайтоне, разбившимся на своем вертолете в США. Команды в течение первой минуты по очереди стучали мячом об пол все 24 секунды, отведенные на атаку, и не бросали в кольцо. К сожалению, и эту встречу вологжанкам выиграть не удалось, она завершилась с разгромным счетом 95:49 в пользу хозяек паркета.

Два следующих матча вологжанки проведут дома, 4 и 5 февраля «Вологда-Чеваката» на своем паркете примет «Ростов-Дон-ЮФУ».