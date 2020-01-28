В Вологде из-за аварии на теплосети остановилась котельная оптико-механического завода

28.01.2020 [Общество]

В Вологде днем 28 января произошла авария на теплосети в районе дома №4 на улице Чехова. Из-за утечки теплоносителя на магистральном трубопроводе диаметром 400 мм остановилась котельная Вологодского оптико-механического завода. Жилые дома и 15 социальных учреждений, обслуживаемые котельной, на 2,5 часа оказались отключены от теплоснабжения.

Как пояснили на предприятии «Вологдагортеплосеть», на данный момент ситуация стабилизируется.

«Система теплоснабжения от котельной ВОМЗ на данный момент запитана по резервной схеме от Западной котельной и Вологодской ТЭЦ. Котлы разожжены, котельная запущена в работу. Идет подъем температуры теплоносителя, на данный момент она составляет 65 градусов и будет поднята до 85 градусов, что является нормативом для такой погоды. По нашим данным, за время отключения температура в домах упала не более чем на 1-2 градуса и сейчас будет приведена к норме. Также сейчас сотрудники предприятия «Вологдагортеплосеть» определяют точное место повреждения на магистральной теплотрассе, затем она будет выведена в ремонт», - пояснил главный инженер предприятия «Вологдагортеплосеть» Владимир Петухов.

По данным пресс-службы городской администрации, на период ремонта часть потребителей вновь отключат от теплоснабжения. Без отопления останутся 51 жилой дом, 3 детских сада, 3 школы, 2 поликлиники и 1 больница.  Время и продолжительность повторного отключения будут определены после локализации места прорыва и сообщены отдельно, как и точные адреса.

 

 

Тэги: отопление, авария, отключение отопления, вологдагортеплосеть

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