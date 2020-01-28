Росгвардейцы задержали уклонявшегося от службы в армии череповчанина

28.01.2020 [Общество]

В Череповце сотрудники Росгвардии на улице задержали 23-летнего местного жителя, уклонявшегося от службы в армии.

Около трех часов утра, патрульные обратили внимание на молодого человека, который был одет в рубашку и брюки, несмотря на зимнюю погоду.

«В ходе беседы с правоохранителями мужчина, от которого исходил запах алкоголя, пояснил, что отдыхал в ночном клубе, а где оставил верхнюю одежду, не помнит», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Установив личность молодого человека, росгвардейцы выяснили, что он находится в розыске, как лицо, уклоняющееся от призыва на военную службу. По данному факту проводится проверка.

Тэги: служба, армия, Росгвардия

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