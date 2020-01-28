Выставка «Вологодские художники глазами детей» откроется в Доме Корбакова 31 января

28.01.2020 [Общество]
Выставка «Вологодские художники глазами детей» откроется в Доме Корбакова 31 января

Выставка «Вологодские художники глазами детей» откроется в Доме Корбакова в Вологде 31 января. В экспозицию войдут 36 работ выпускников 2019 года вологодской художественной школы имени Владимира Корбакова. Эта серия портретов создана специально к 80-летию Вологодского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».

— Художники изображены в интерьере на фоне своих произведений, хорошо знакомых почитателям творчества вологодских мастеров. Проект был реализован под руководством преподавателя Ольги Владимировны Кудряковой, — говорится на сайте Вологодской государственной картинной галереи. — В церемонии открытия выставки примут участие авторы работ и те, чьи портреты включены в выставочный проект. У вас будет замечательная возможность отыскать сходство художественного произведения и портретируемого, определить насколько точно юным художникам удалось уловить и передать внутренний мир героев своих работ.

Торжественное открытие выставки пройдет 31 января в 15.00 по адресу: Вологда, ул. Октябрьская, 13.  Выставка будет работать до 15 марта.

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