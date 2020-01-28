На кладбище в Череповце задержали двух торговцев наркотиками

28.01.2020 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали на кладбище двух молодых людей, которых подозревают в торговле наркотиками. Запрещенные вещества они собирались сбывать через тайники-«закладки».

— В ходе патрулирования территории одного из кладбищ города, в вечернее время, сотрудники патрульно-постовой службы заметили двое подозрительных молодых людей. Увидев полицейских, мужчины попытались скрыться. Также сотрудники полиции заметили, как один из незнакомцев выбросил из кармана небольшие свертки, перемотанные зеленой изолентой, — сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

Череповчан доставили в отдел полиции. В кармане одного из них нашли еще один сверток. Его вместе с найденными на кладбище отправили на экспертизу, которая показала, что это синтетическое наркотическое средство общей массой 35 грамм.

Задержанные рассказали, что наркотик купили через интернет и собирались распространять его в Череповце через сеть тайников. Осматривая изъятые у молодых людей технические устройства, оперативники обнаружили координаты мест, где были сделаны закладки. Полицейские выехали туда и изъяли хранящиеся запрещенные вещества. 

В отношении 22-летнего и 27-летнего молодых людей возбуждены уголовные дела по п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ «Сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере». 

Ранее NewsVo сообщал, что суд вынес приговор жителю Череповца, который в лесу нашел тайник с наркотиком, забрал вещество домой и спрятал в люстре, чтобы не нашла жена. Мужчину приговорили к условному сроку.

Тэги: наркотики, тайники, кладбище

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