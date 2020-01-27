Череповчанин взыскал штраф с ресторана, в котором его ударил охранник

27.01.2020 [Общество]

В Череповце ресторан обязали выплатить компенсацию морального вреда и штраф мужчине, которого ударил охранник заведения. 

По данным пресс-службы судов Вологодской области, в августе 2018 года потерпевший вместе с компанией отдыхал в ресторане «Даймонд». Ночью у здания ресторана в ходе произошедшего конфликта охранник заведения ударил мужчину кулаком в лицо. Было возбуждено административное дело о причинении побоев, по результатам рассмотрения которого в мировом суде сотрудника «Даймонд» признали виновным. 

Позднее клиент ресторана обратился в Череповецкий городской суд с иском к заведению.

— Он указал, что в ходе конфликта с сотрудниками клуба-ресторана ему был причинен моральный и физический вред, который выразился в необоснованных подозрениях в неоплате счета, в оскорблениях со стороны обслуживающего персонала, а также в нанесении ему охранником клуба побоев, повлекших за собой повреждение зубов. Он просил взыскать убытки в виде расходов по восстановлению зубных коронок, стоимость нового протезирования, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф, — сообщает пресс-служба судов.

Требования истца были удовлетворены частично: ресторан обязали выплатить материальный ущерб в размере 20 478 рублей и компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей. Не согласившись с таким решением, череповчанин решил обжаловать его в областном суде, требуя выплаты неустойки, штрафа и расходов, необходимых для протезирования зубов. Однако судебная коллегия посчитала, что мужчина не представил суду доказательств нуждаемости в протезировании зубов и не доказал тот факт, что эти расходы наряду с уже фактически понесенными затратами на лечение зубов непосредственно связаны с устранением последствий травмы.

— Вместе с тем, судебная коллегия согласилась с доводами апеллянта, что спорные отношения находятся в сфере правого регулирования Закона о защите прав потребителей, поскольку вред здоровью жителя Череповца был причинен работником ресторана в процессе оказания услуги общественного питания, не соответствующей требованиям безопасности, — отмечает пресс-служба. 

В итоге с ресторана дополнительно взыскали штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке - 15 239 рублей. Таким образом, "Даймонд" должен будет выплатить своему клиенту более 45 тысяч рублей. 

Тэги: суды, драка

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Погибшего в Вологде мужчину подросток избил из-за банки энергетика
В Вологде автокран опрокинулся на «Ладу Ларгус»
Собственники нескольких жилплощадей в Вологодской области будут платить за вывоз мусора в каждой из них
В Вологодской области выросли цены на сжиженный газ в баллонах
На дороге Великий Устюг - Красавино у грузовика оторвались колеса
«Главное - не килограммы, а сантиметры». Модель из Вологды Тейя Мира рассказала о своей работе
Вологодская область вошла в перечень регионов с наибольшим снижением запасов древесины
Два человека получили травмы в ДТП на трассе в Вологодском районе
Суд запретил мешающему жильцам бару на улице Возрождения в Вологде работать по ночам
В Вологде пристав в суде ради премии составлял протоколы на невиновных
27.01.2020 [Общество]

Администрация Вологды пытается продать туалет на улице Мира за 6,2 млн рублей

1490
1
27.01.2020 [Общество]

На разработку новой схемы обращения с отходами в Вологодской области потратят 8,36 млн рублей

793
0
27.01.2020 [Общество]

Школу №11 в Вологде закроют на капремонт во время учебного года

2637
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанин взыскал штраф с ресторана, в котором его ударил охранник
"Нужно, чтобы мы по этому генплану могли жить". Жители Вологды высказали замечания к планированию города
«Заяви о проблеме»: в Вологодском районе создали сайт для работы с жалобами жителей
На разработку новой схемы обращения с отходами в Вологодской области потратят 8,36 млн рублей
В Череповце осудили мужчину, который ездил пьяным с фальшивыми правами
В Великоустюгском районе ВАЗ выехал на встречку и врезался в трактор
В медколледжах Вологодской области откроют 50 дополнительных бюджетных мест
 


27.01.2020 [Общество]

"Нужно, чтобы мы по этому генплану могли жить". Жители Вологды высказали замечания к планированию города

1292
0
27.01.2020 [БлогоVO]

Сегодня - День снятия блокады Ленинграда

223
0
27.01.2020 [Обзор Прессы]

Идентификация порно

576
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика