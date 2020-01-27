Череповчанин взыскал штраф с ресторана, в котором его ударил охранник

В Череповце ресторан обязали выплатить компенсацию морального вреда и штраф мужчине, которого ударил охранник заведения.

По данным пресс-службы судов Вологодской области, в августе 2018 года потерпевший вместе с компанией отдыхал в ресторане «Даймонд». Ночью у здания ресторана в ходе произошедшего конфликта охранник заведения ударил мужчину кулаком в лицо. Было возбуждено административное дело о причинении побоев, по результатам рассмотрения которого в мировом суде сотрудника «Даймонд» признали виновным.

Позднее клиент ресторана обратился в Череповецкий городской суд с иском к заведению.

— Он указал, что в ходе конфликта с сотрудниками клуба-ресторана ему был причинен моральный и физический вред, который выразился в необоснованных подозрениях в неоплате счета, в оскорблениях со стороны обслуживающего персонала, а также в нанесении ему охранником клуба побоев, повлекших за собой повреждение зубов. Он просил взыскать убытки в виде расходов по восстановлению зубных коронок, стоимость нового протезирования, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф, — сообщает пресс-служба судов.

Требования истца были удовлетворены частично: ресторан обязали выплатить материальный ущерб в размере 20 478 рублей и компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей. Не согласившись с таким решением, череповчанин решил обжаловать его в областном суде, требуя выплаты неустойки, штрафа и расходов, необходимых для протезирования зубов. Однако судебная коллегия посчитала, что мужчина не представил суду доказательств нуждаемости в протезировании зубов и не доказал тот факт, что эти расходы наряду с уже фактически понесенными затратами на лечение зубов непосредственно связаны с устранением последствий травмы.

— Вместе с тем, судебная коллегия согласилась с доводами апеллянта, что спорные отношения находятся в сфере правого регулирования Закона о защите прав потребителей, поскольку вред здоровью жителя Череповца был причинен работником ресторана в процессе оказания услуги общественного питания, не соответствующей требованиям безопасности, — отмечает пресс-служба.

В итоге с ресторана дополнительно взыскали штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке - 15 239 рублей. Таким образом, "Даймонд" должен будет выплатить своему клиенту более 45 тысяч рублей.