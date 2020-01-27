«Заяви о проблеме»: в Вологодском районе создали сайт для работы с жалобами жителей

Онлайн-сервис для обращений граждан «Заяви о проблеме» создали в Вологодском районе. За первую неделю работы сайта пользователями было оставлено 53 обращения — 37 из них касаются дорог муниципалитета, сообщает пресс-служба районной администрации.

Скриншот главной страницы сайта

По словам главы Вологодского района Сергея Жестянникова, в ближайшее время на сайте также появится интерактивная карта с маршрутами уборки. Работу техники подрядчика можно будет отслеживать онлайн через систему спутниковой навигации ГЛОНАСС.

— Любой житель района сможет видеть, где в конкретный момент находится техника. Это снимет часть вопросов и увеличит эффективность контроля, — отмечает Жестянников.

Для того, чтобы оставить обращение, нужно заполнить форму регистрации, в которой указать свое имя и электронную почту, на которую позднее придет ответ от чиновников.