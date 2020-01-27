В Великоустюгском районе ВАЗ выехал на встречку и врезался в трактор

27.01.2020 [Происшествия]

Три человека получили травмы в столкновении ВАЗа и трактора в Великоустюгском районе. ДТП произошло 24 января в 11.00 на 3 км автодороги Копылово – Карасово.

По предварительным данным областного УМВД, 47-летний водитель ВАЗ-2101 выехал на полосу встречного движения, где врезался в трактор МТЗ-82. Травмы получили водитель легкового авто, а также его 49-летний и 39-летний пассажиры. Прибывшие на место полицейские выяснили, что у тракториста не было прав на управление транспортом. 

Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Тэги: ДТП, выезд на встречку, трактор, пострадавшие
Фото пресс-службы областного УМВД

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