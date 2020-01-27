В Великоустюгском районе ВАЗ выехал на встречку и врезался в трактор

Три человека получили травмы в столкновении ВАЗа и трактора в Великоустюгском районе. ДТП произошло 24 января в 11.00 на 3 км автодороги Копылово – Карасово.

По предварительным данным областного УМВД, 47-летний водитель ВАЗ-2101 выехал на полосу встречного движения, где врезался в трактор МТЗ-82. Травмы получили водитель легкового авто, а также его 49-летний и 39-летний пассажиры. Прибывшие на место полицейские выяснили, что у тракториста не было прав на управление транспортом.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.