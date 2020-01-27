В областной больнице Череповца пенсионерке удалили тромб из головного мозга

27.01.2020 [Общество]

На территории Вологодской области впервые удалили тромб из головного мозга. Операция успешно прошла в областной больнице №2 на улице Данилова. Пациентка — 65-летняя женщина, у которой диагностировали ишемический инсульт.

Врачи сделали тромбоэкстракцию — удалили тромб при помощи стент-ретривера.

«Это специальный инструмент, который выглядит как крошечная сетка-рабица, скрученная в трубочку. Его размеры — четыре миллиметра в диаметре и 20 миллиметров в длину, — цитирует официальный сайт Череповца заведующего кабинетом рентгенохирургических методов диагностики и лечения Владимира Шалаева. — Стент-ретривер сделан из материала, который, расправляясь в просвете артерии, фиксирует на себе тромб, и потом мы вытягиваем этот стент вместе с тромбом. Операция длилась около часа. Мы вытянули тромб, и сразу кровь пошла дальше».

Медики рассказывают, что такая операция делается не позднее чем через шесть часов после появления симптомов. Пациентка поступила через три с половиной часа с диагнозом "повторный ишемический инсульт", когда введение тромболитических препаратов не показано.

В данный момент пенсионерка уже выписалась из больницы, она говорит и самостоятельно передвигается.

В облбольнице № 2 операции по удалению тромбов делают с 2014 года, когда в медучреждении появился ангиограф. До сих пор удаляли тромбы из артерий сердца и конечностей.

 

Тэги: здравоохранение, операции, врачи, инсульт

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