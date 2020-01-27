Выставка видов Вологды в работах художников откроется в Доме-музее Можайского

27.01.2020 [Культура]

Выставка «Город старый, город милый» откроется 29 января в Доме-музее Александра Можайского под Вологдой. На ней будут представлены произведения вологодских художников и работы учащихся школы «Арт-идея».

— Основой выставки станут керамические панно заслуженного художника России Татьяны Чистяковой. Они были созданы в 1970-х и 1990-х годах и вошли в цикл работ «Вологодские мотивы», — сообщается на странице Вологодского музея-заповедника в социальной сети. — Керамические виды дополнит ряд произведений других вологодских мастеров XX века: картины Эдуарда Фролова и Андрея Ведрова, линогравюры Ивана Варакина, монотипии Нины Железняк, гравюры Бурмагиных. На одной из работ запечатлена Вологда 1860-х: именно такой её видел изобретатель Александр Можайский.

Вторая часть выставки — это шестнадцать работ учащихся детской школы искусств «Арт-идея». Декоративные панно из скульптурного пластилина объединены темой «Любимый город».

Выставка будет работать до 28 апреля. Дом-музей Александра Можайского расположен в селе Можайское, в двенадцати километрах от Вологды.

Возрастные ограничения (6+).

Фото пресс-службы Вологодского музея-заповедника

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