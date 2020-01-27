По делу о гибели двухлетней девочки в больнице Череповца назначили повторную экспертизу

27.01.2020 [Общество]

По делу о гибели от менингита двухлетней девочки в Череповце назначили повторную судебно-медицинскую экспертизу. Об этом сообщает городская прокуратура.

Как ранее сообщал NewsVo, 9 декабря 2019 года в Череповце начался суд над врачом инфекционного отделения Вологодской областной больницы № 2. 27-летнюю девушку обвиняют в гибели двухлетней пациентки.

— По версии следствия, в результате ненадлежащего исполнения врачом профессиональных обязанностей, выразившегося в оказании несвоевременной и не в полном объеме медицинской помощи,  наступила смерть малолетнего пациента от менингококковой инфекции, — сообщает прокуратура Череповца. 

По данным официального сайта Череповца, трагедия произошла в октябре 2018 года. Вечером 1 октября к девочке, которую выписали после больничного в детсад, поднялась температура. Скорая диагностировала ОРВИ с абдоминальным синдромом. Фельдшер скорой помощи обратила внимание на сыпь и посоветовала госпитализацию. Ребенка повезли в инфекционное отделение областной больницы № 2 на Данилова. Около трех часов ночи ребенка с диагнозом "геморрагический васкулит" (заболевание не является инфекционным) направили в детскую больницу. Девочка была в шоковом состоянии, у нее наблюдалась сильная сыпь. В детской больнице поставили диагноз "менингококковая инфекция", но помочь не смогли: пациентка погибла. 

Тэги: врачи, инфекция, гибель ребенка, здравоохранение

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Погибшего в Вологде мужчину подросток избил из-за банки энергетика
В Вологде автокран опрокинулся на «Ладу Ларгус»
Собственники нескольких жилплощадей в Вологодской области будут платить за вывоз мусора в каждой из них
В Вологодской области выросли цены на сжиженный газ в баллонах
На дороге Великий Устюг - Красавино у грузовика оторвались колеса
«Главное - не килограммы, а сантиметры». Модель из Вологды Тейя Мира рассказала о своей работе
Вологодская область вошла в перечень регионов с наибольшим снижением запасов древесины
Два человека получили травмы в ДТП на трассе в Вологодском районе
Суд запретил мешающему жильцам бару на улице Возрождения в Вологде работать по ночам
В Вологде пристав в суде ради премии составлял протоколы на невиновных
27.01.2020 [Общество]

Администрация Вологды пытается продать туалет на улице Мира за 6,2 млн рублей

1489
1
27.01.2020 [Общество]

На разработку новой схемы обращения с отходами в Вологодской области потратят 8,36 млн рублей

790
0
27.01.2020 [Общество]

Школу №11 в Вологде закроют на капремонт во время учебного года

2637
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанин взыскал штраф с ресторана, в котором его ударил охранник
"Нужно, чтобы мы по этому генплану могли жить". Жители Вологды высказали замечания к планированию города
«Заяви о проблеме»: в Вологодском районе создали сайт для работы с жалобами жителей
На разработку новой схемы обращения с отходами в Вологодской области потратят 8,36 млн рублей
В Череповце осудили мужчину, который ездил пьяным с фальшивыми правами
В Великоустюгском районе ВАЗ выехал на встречку и врезался в трактор
В медколледжах Вологодской области откроют 50 дополнительных бюджетных мест
 


27.01.2020 [Общество]

"Нужно, чтобы мы по этому генплану могли жить". Жители Вологды высказали замечания к планированию города

1288
0
27.01.2020 [БлогоVO]

Сегодня - День снятия блокады Ленинграда

221
0
27.01.2020 [Обзор Прессы]

Идентификация порно

576
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика