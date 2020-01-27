По делу о гибели двухлетней девочки в больнице Череповца назначили повторную экспертизу

По делу о гибели от менингита двухлетней девочки в Череповце назначили повторную судебно-медицинскую экспертизу. Об этом сообщает городская прокуратура.



Как ранее сообщал NewsVo, 9 декабря 2019 года в Череповце начался суд над врачом инфекционного отделения Вологодской областной больницы № 2. 27-летнюю девушку обвиняют в гибели двухлетней пациентки.

— По версии следствия, в результате ненадлежащего исполнения врачом профессиональных обязанностей, выразившегося в оказании несвоевременной и не в полном объеме медицинской помощи, наступила смерть малолетнего пациента от менингококковой инфекции, — сообщает прокуратура Череповца.

По данным официального сайта Череповца, трагедия произошла в октябре 2018 года. Вечером 1 октября к девочке, которую выписали после больничного в детсад, поднялась температура. Скорая диагностировала ОРВИ с абдоминальным синдромом. Фельдшер скорой помощи обратила внимание на сыпь и посоветовала госпитализацию. Ребенка повезли в инфекционное отделение областной больницы № 2 на Данилова. Около трех часов ночи ребенка с диагнозом "геморрагический васкулит" (заболевание не является инфекционным) направили в детскую больницу. Девочка была в шоковом состоянии, у нее наблюдалась сильная сыпь. В детской больнице поставили диагноз "менингококковая инфекция", но помочь не смогли: пациентка погибла.