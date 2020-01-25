УМВД по Вологде обязали выплатить 240 тысяч рублей пострадавшим в ДТП с полицейским авто

25.01.2020 [Общество]

Суд обязал городское УМВД выплатить 240 тысяч рублей пострадавшим в ДТП с «Ниссаном» и полицейской машиной в Вологде. Авария произошла на перекрестке улиц Чехова и Мальцева 9 марта 2019 года.

По данным прокуратуры Вологды, в тот день водитель служебного автомобиля полиции поворачивал налево, двигаясь на зеленый сигнал светофора, и не уступил дорогу «Ниссану», двигающемуся со встречного направления прямо. В итоге три пассажира иномарки получили травмы: 70-летнему мужчине был причинен вред здоровью средней степени тяжести, 65-летней женщине и 16-летней девушке был причинен легкий вред здоровью.

Виновным в ДТП признали водителя полицейской машины: он был привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ — нарушение ПДД, повлекшее причинение среднего вреда тяжести здоровью.

— Решением Вологодского городского суда с учетом заключения прокурора, участвующего в деле, с УМВД России по г. Вологде в пользу пострадавшего мужчины взыскана компенсация морального вреда в размере 100 000 рублей, в пользу женщины и девушки взыскана компенсация морального вреда в размере по 70 000 рублей, — сообщает прокуратура Вологды.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

Тэги: суды, компенсации, полиция, ДТП

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