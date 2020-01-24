Паровоз и вагон санитарного поезда времен Великой Отечественной войны установят на вокзале в Череповце

24.01.2020 [Общество]

Вагон санитарного поезда времён Великой Отечественной войны привезли на вокзал в Череповце. Он станет частью экспозиции «Эшелон». В экспозицию также войдет паровоз. Оба объекта установят на железнодорожном вокзале к юбилею Победы в мае этого года, сообщает официальный сайт Череповца.

— Вагон построен в 1940 году, нам его передала компания «РЖД», — говорит директор Череповецкого музейного объединения Светлана Султанова. — Его реконструировали под санитарный вагон. Ориентировались на легендарный военно-санитарный поезд № 312, который был сформирован в начале войны в Вологде и сразу отправился на фронт. Это был госпиталь на колесах из 19 вагонов, с операционными и перевязочными. В бригаде было 40 медиков и железнодорожников — череповчане и вологжане. Они спасали жизни, помогали раненых доставлять в тыл.

Для того, чтобы вагон стал музеем, специалисты вологодского вагоноремонтного завода реконструировали его в соответствии с чертежами военного времени. Вагон и паровоз установят на специальной площадке рядом с железнодорожным вокзалом. Торжественное открытие намечено на 8 мая, работать экспозиция будет круглогодично.

— Внутри вагон пока не укомплектован, экспозицию сделаем к 9 мая, — дополняет Светлана Султанова. — Сохранились уникальные элементы отделки, осветительные приборы, столики, жесткие полки, рундуки, носилки для раненых, отопительное оборудование в тамбуре. Все исторически достоверно. В отделах вагона разместим предметы фронтового и медицинского быта, документы, фотографии, карты. В вагоне несколько помещений, в том числе перевязочная, помещения для легкораненых, комната для собраний, где зачитывали сводки с фронта. Установлены исторические операционные лампы.

Тэги: ВОВ, история

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