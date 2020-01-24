Стартовал отборочный тур региональной олимпиады «Умники и умницы Вологодчины»

24.01.2020 [Общество]

В Вологодской области стартовала региональная олимпиада «Умники и умницы Вологодчины». На первом этапе десятиклассники школ региона напишут творческую работу — эссе по теме «Широта ума равняется глубине сердца», которая была выбрана путем жеребьевки.

Участники, которые успешно справятся с творческой работой, пройдут в следующий этап отбора — собеседование с жюри. В состав жюри входят кандидаты и доктора исторических и филологических наук Вологодского государственного университета и Череповецкого государственного университета.

По итогам отборочных туров будут определены участники основного тура, который пройдет в формате телевизионных игр на дорожках: четвертьфинала, полуфинала и финала. Победители региональной олимпиады отправятся на съемки передачи «Умницы и умники» в Москву, где поборются за главный приз — поступление в МГИМО без конкурса.

«За четыре года проведения олимпиада „Умники и Умницы Вологодчины“ стала популярной среди десятиклассников области. С каждым годом количество ее участников растет. По сравнению с первым годом проведения их количество выросло более чем в три раза: с 500 до 1600», — рассказала заместитель губернатора области Лариса Каманина.

Ранее вологодские школьники успешно выступали на всероссийской гуманитарной олимпиаде. Так, Алла Дуничкина из Вологды и Наталия Козицына из Кичменгского Городка в 2016 и 2018 году соответственно получили право поступить в МГИМО без конкурса.

Тэги: Умники и умницы, олимпиада

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