Жителя Кириллова приговорили к 15,5 годам колонии за изнасилование и убийство пенсионерки

В Кириллове суд огласил приговор 23-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении смертельных травм и изнасиловании 60-летней собутыльницы.

Как ранее сообщал NewsVo, тело потерпевшей со следами побоев было обнаружено 23 октября 2019 года в канаве у жилого дома в райцентре. Следователи выяснили, что семью женщины в этом доме незадолго до происшествия навещал 23-летний знакомый, который распивал с пострадавшей и её мужем спиртное. В ходе застолья молодой человек поссорился и подрался с хозяином, а затем попросил женщину проводить его на улицу, где совершил на неё нападение. Личность подозреваемого была установлена в тот же день, и он был задержан по «горячим следам».

С помощью специалистов следователи выяснили, что погибшая подверглась сексуальному насилию и была жестоко избита. Она скончалась от полученных травм вскоре после произошедшего.

«Следы, изъятые следователями в ходе осмотра места происшествия, освидетельствования подозреваемого и при исследовании его одежды, подтвердили причастность задержанного к преступлению. На допросе он признался в содеянном, рассказав, что после произошедшей во время застолья драки, попросил женщину его проводить на улицу, где совершил на нее нападение», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 15,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.