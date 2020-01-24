Жителя Кириллова приговорили к 15,5 годам колонии за изнасилование и убийство пенсионерки

24.01.2020 [Происшествия]

В Кириллове суд огласил приговор 23-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении смертельных травм и изнасиловании 60-летней собутыльницы.

Как ранее сообщал NewsVo, тело потерпевшей со следами побоев было обнаружено 23 октября 2019 года в канаве у жилого дома в райцентре. Следователи выяснили, что семью женщины в этом доме незадолго до происшествия навещал 23-летний знакомый, который распивал с пострадавшей и её мужем спиртное. В ходе застолья молодой человек поссорился и подрался с хозяином, а затем попросил женщину проводить его на улицу, где совершил на неё нападение. Личность подозреваемого была установлена в тот же день, и он был задержан по «горячим следам».

С помощью специалистов следователи выяснили, что погибшая подверглась сексуальному насилию и была жестоко избита. Она скончалась от полученных травм вскоре после произошедшего.

«Следы, изъятые следователями в ходе осмотра места происшествия, освидетельствования подозреваемого и при исследовании его одежды, подтвердили причастность задержанного к преступлению. На допросе он признался в содеянном, рассказав, что после произошедшей во время застолья драки, попросил женщину его проводить на улицу, где совершил на нее нападение», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 15,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Тэги: убийство

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде подросток в магазине до смерти избил 31-летнего мужчину
Погибшего в Вологде мужчину подросток избил из-за банки энергетика
В Вологде автокран опрокинулся на «Ладу Ларгус»
Собственники нескольких жилплощадей в Вологодской области будут платить за вывоз мусора в каждой из них
Начальник департамента городского хозяйства Вологды Андрей Макаровский лишился своего поста
В Вологодской области выросли цены на сжиженный газ в баллонах
«Главное - не килограммы, а сантиметры». Модель из Вологды Тейя Мира рассказала о своей работе
На дороге Великий Устюг - Красавино у грузовика оторвались колеса
В Вологде пристав в суде ради премии составлял протоколы на невиновных
Неприятный запах воды из-под крана в Вологде власти объяснили теплой зимой и мелководной рекой
23.01.2020 [Общество]

Собственники нескольких жилплощадей в Вологодской области будут платить за вывоз мусора в каждой из них

5154
19

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Паровоз и вагон санитарного поезда времен Великой Отечественной войны установят на вокзале в Череповце
В Великом Устюге мошенник купил ВАЗ в рассрочку и перепродал, не расплатившись
Стартовал отборочный тур региональной олимпиады «Умники и умницы Вологодчины»
Жителя Кириллова приговорили к 15,5 годам колонии за изнасилование и убийство пенсионерки
Два человека получили травмы в ДТП на трассе в Вологодском районе
В 2019 году поставки вологодского мороженого за границу выросли в два раза
18-летний житель Тотемского района бил рабочего банным ковшом, вымогая деньги
 


23.01.2020 [Общество]

«Главное - не килограммы, а сантиметры». Модель из Вологды Тейя Мира рассказала о своей работе

2984
0
24.01.2020 [БлогоVO]

Круглый стол по набережной в Красном углу

86
0
22.01.2020 [Обзор Прессы]

Новые члены правительства. Что о них нужно знать

896
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика