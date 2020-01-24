Два человека получили травмы в ДТП на трассе в Вологодском районе

В Вологодском районе легковушка врезалась в грузовик после столкновения с фурой, два человека пострадали. ДТП произошло 24 января около 10.30 в Вологодском районе на 438 км автодороги Москва-Архангельск.

По предварительной информации, 54-летний водитель фуры «Вольво» с полуприцепом, двигаясь в сторону Ярославля, начал торможение из-за ремонтных работ на мосту через реку Лихтошь-2. В результате торможения прицеп грузовика вынесло на полосу встречного движения, где в него врезался «Шевроле Rezzo». Водитель грузовика «Хово», двигавшегося за «Шевроле» в попутном направлении, заметив происшествие, максимально прижался вправо к отбойнику, чтобы избежать ДТП. Несмотря на это, легковушку отбросило на грузовик после столкновения с фурой.

По информации пресс-службы областного УМВД, 32-летний водитель «Шевроле» и его пассажирка – 51-летняя женщина – доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.