В 2019 году поставки вологодского мороженого за границу выросли в два раза

В 2019 в два раза увеличились поставки произведенного в Вологодской области мороженого за рубеж. Больше всего мороженого — 780 тонн — отправили в Сенегал. На втором месте Китай — 250 тонн, на третьем Кот-дʼИвуар — 186 тонн, на четвертом Израиль — 76 тонн.

Всего из Вологодской области за границу в 2019 году отправили 204 партии мороженого общей массой 1292 тонны, это в два раза больше, чем в 2018 году (657 тонн).