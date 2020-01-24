18-летний житель Тотемского района бил рабочего банным ковшом, вымогая деньги

В Тотемском районе суд признал 18-летнего местного жителя, который бил рабочего банным ковшом, требуя деньги, виновным в вымогательстве с применением насилия.

По материалам дела, 20 октября 2019 года, в поселке Гремячий пьяный подсудимый, находясь в комнате отдыха производственного здания, потребовал у четверых работников индивидуального предпринимателя передать ему по 5 тысяч рублей с каждого за право работать на территории посёлка, всего – 20 тысяч рублей.

«Когда рабочий ответил ему, что не располагает такими деньгами, подсудимый повторил требование и, желая запугать мужчину, нанес ему металлическим банным ковшом на деревянной ручке удар в область левого предплечья. Рабочий повторил, что у него таких денег нет, тогда подсудимый снова потребовал 20 000 рублей и два раза ударил его ковшом в область левой части головы», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Испугавшись действий обвиняемого, потерпевший выбежал из комнаты и вызвал полицию.

В судебном заседании молодой человек полностью признал вину в совершении преступления. Суд отменил юноше условное осуждение по предыдущему приговору и по совокупности приговоров назначил ему окончательное наказание в виде 3 лет 6 месяцев колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.