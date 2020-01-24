Двое вологжан во время драки в подъезде повредили почтовые ящики

24.01.2020 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали двоих нетрезвых мужчин, повредивших почтовые ящики во время драки в подъезде.

В ночь с 23 на 24 января 2020 года наряд Росгвардии прибыл на вызов, поступивший из жилого дома на ул. Возрождения. На месте происшествия правоохранители обнаружили и задержали двоих агрессивно настроенных мужчин, которые дрались между собой в подъезде дома. В результате драки были повреждены почтовые ящики, закреплённые на стене.

«По предварительной версии, после совместного распития алкогольных напитков приятели возвращались домой и зашли в подъезд согреться. В ходе беседы между ними возник конфликт, который перерос в драку», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

 Задержанные, которыми оказались вологжане 32 и 33 лет, были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка.

Тэги: почта, драка

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