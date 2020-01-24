Юмористические рассказы Чехова обсудят на встрече в Вологодской областной библиотеке

Литературная гостиная Вологодской областной библиотеки имени Бабушкина приглашает слушателей на встречу, посвященную юмористическим рассказам Антоши Чехонте.

Встреча пройдет в понедельник, 27 января, в зале № 12 в здании библиотеки на Марии Ульяновой, 1, в рамках мероприятий, посвященных 160-летию со дня рождения писателя и драматурга, сообщается на сайте библиотеки.

Разговор пойдёт о юмористических рассказах Антона Чехова «Шведская спичка», «Сапоги», «Драма» и «Произведение искусства», и их экранизациях, сделанных отечественными кинематографистами в 1950–1960-х годах. Ведущая мероприятия - заведующая Отделом просветительских программ ВОУНБ Наталья Швецова.

Начало мероприятия 27 января в 14:30. Вход свободный.