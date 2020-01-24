Вологодская область вошла в перечень регионов с наибольшим снижением запасов древесины

Счётная палата России проверила эффективность использования лесных ресурсов страны в 2016-2018 годах. Отчет был опубликован на сайте ведомства 22 января.

В документах Вологодская область фигурирует как один из регионов, где больше всего уменьшаются лесные запасы и самые высокие проценты незаконных рубок.

«В период 2016–2018 годов снизился общий запас древесины в лесах с 79 640,5 млн куб. м до 79 467,8 млн куб. м, или на 0,2 %, в том числе запасы хвойных древесных пород, которые сократились по сравнению с 2016 годом на 292,9 млн куб. м, или на 0,5 %, и составили по состоянию на 1 января 2019 года 57 923,3 млн куб. м. Наибольшее снижение запасов древесины отмечается в Иркутской, Свердловской, Московской, Тверской, Смоленской, Вологодской, Кировской и Новгородской областях, Приморском, Хабаровском и Красноярском краях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», - сообщается в отчете счетной палаты.

Кроме того, Вологодская область «входит в ряд субъектов РФ, где параметры госпрограмм в области лесных отношений не согласуются в достаточной мере с параметрами стратегических документов, установленными на федеральном уровне».

В перечне регионов с наибольшим объемом незаконных рубок Вологодская область заняла третье место после Забайкальского края, и Свердловской области. В регионе незаконно вырубают 3,6% от общего объема вырубаемых лесов.

При этом штатная численность сотрудников лесных служб не позволяет фактически выполнять необходимый объем осмотра лесосек (в Вологодской области в 2018 году осуществлен осмотр 52 % лесосек, в Иркутской области – 56 % лесосек).

Ранее в правительстве Вологодской области сообщали, что в регионе в 2019 году проведено лесовосстановление на площади 78,5 гектаров, показатель, установленный федеральными властями, полностью выполнен. В области строится комплекс по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой.