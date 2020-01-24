Выставка гравюр с изображениями Вологды откроется в мемориальной мастерской художника Пантелеева

24.01.2020 [Культура]

Выставка «Страницы вологодской истории: художники Николай и Генриетта Бурмагины» откроется в мемориальной мастерской художника Александра Пантелеева в Вологде 30 января. На ней будут представлены гравюры Бурмагиных из собрания Вологодской областной картинной галереи. 

— Бурмагины пришли в большое искусство в середине 1960-х годов. Их путь к зрелому творчеству и широкому признанию был стремителен. Но как немного времени было отпущено этим мастерам для жизни и труда, — пишет о Бурмагиных бывший директор областной картинной галереи Владимир Воропанов,  — После окончания Ярославского художественного училища они проработали вместе в Вологде только десять лет, ровно столько же работала в графике Г. Н. Бурмагина одна. И удивляешься, как много было сделано за эти годы напряженного и подвижнического творчества — около пятисот станковых и книжных гравюр, более ста книжных знаков, многочисленные рисунки и акварели.

В разных издательствах страны было оформлено более сорока книг, работы художников экспонировались на всех крупнейших графических выставках в стране и за рубежом. Сейчас произведения Бурмагиных представлены в коллекциях ведущих художественных музеев, в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и других. Полная коллекция творчества художников собрана в Вологодской областной картинной галерее. 

Фото с сайта Вологодской областной картинной галереи

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