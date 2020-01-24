В Вологде будут судить студента МГЮА, который на внедорожнике сбил велосипедиста

В Вологде 18-летнего студента местного филиала Московской государственной юридической академии будут судить за ДТП, в котором пострадал велосипедист. Инцидент произошел вечером 1 июня 2019 года.

— 18-летний студент Вологодского филиала МГЮА управлял автомобилем «Тойота Ленд Крузер», на передние боковые стекла которого в нарушение требований п. 2.3 Правил дорожного движения нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с рабочего места водителя, — сообщает прокуратура Вологды.

На пешеходном переходе у дома № 24 по улице Чернышевского юноша сбил пересекавшего дорогу велосипедиста. В результате наезда 49-летний житель Вологды получил открытую черепно-мозговую травму, последствием которой стало психическое расстройство.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В данный момент его материалы переданы в суд.