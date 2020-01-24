В Вологде будут судить студента МГЮА, который на внедорожнике сбил велосипедиста

24.01.2020 [Происшествия]

В Вологде 18-летнего студента местного филиала Московской государственной юридической академии будут судить за ДТП, в котором пострадал велосипедист. Инцидент произошел вечером 1 июня 2019 года.

— 18-летний студент Вологодского филиала МГЮА управлял автомобилем «Тойота Ленд Крузер», на передние боковые стекла которого в нарушение требований п. 2.3 Правил дорожного движения нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с рабочего места водителя, — сообщает прокуратура Вологды.

На пешеходном переходе у дома № 24 по улице Чернышевского юноша сбил пересекавшего дорогу велосипедиста. В результате наезда 49-летний житель Вологды получил открытую черепно-мозговую травму, последствием которой стало психическое расстройство.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В данный момент его материалы переданы в суд.

Тэги: ДТП, велосипедисты

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде подросток в магазине до смерти избил 31-летнего мужчину
Погибшего в Вологде мужчину подросток избил из-за банки энергетика
В Вологде автокран опрокинулся на «Ладу Ларгус»
На жителя Верховажья Юрия Шадрина вновь составили протокол по статье об оскорблении власти
Олег Кувшинников заявил, что детсад на Ярославской в Вологде будут строить в любом случае
Начальник департамента городского хозяйства Вологды Андрей Макаровский лишился своего поста
В Вытегре бойцовая собака покусала шестерых учеников в здании школы
Собственники нескольких жилплощадей в Вологодской области будут платить за вывоз мусора в каждой из них
Дети погибшего в ДТП главы Федотовского поселения возместят ущерб за разбитый им служебный автомобиль
На дороге Великий Устюг - Красавино у грузовика оторвались колеса
23.01.2020 [Общество]

На должность гендиректора АО «Дед Мороз» претендуют Олег Васильев и Алексей Израловский

1342
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Юмористические рассказы Чехова обсудят на встрече в Вологодской областной библиотеке
В Харовске арестовали двух братьев, которые в новогоднюю ночь напали на полицейских
Вологодская область вошла в перечень регионов с наибольшим снижением запасов древесины
Выставка гравюр с изображениями Вологды откроется в мемориальной мастерской художника Пантелеева
В Вологде будут судить студента МГЮА, который на внедорожнике сбил велосипедиста
В Вологде «Магистраль» нарушила закон при приеме на работу экс-помощника судьи из Петербурга
Проектировать улицу поэта Романова в Вологде будет московская фирма «ЮгГипроТранс»
 


23.01.2020 [Общество]

«Главное - не килограммы, а сантиметры». Модель из Вологды Тейя Мира рассказала о своей работе

2229
0
24.01.2020 [БлогоVO]

Содержание ответов горадминистрации и областных департаментов наводило на мысль, что не ведают, что творят

110
0
22.01.2020 [Обзор Прессы]

Новые члены правительства. Что о них нужно знать

843
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика