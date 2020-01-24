Вологодских чиновников обучат работе в режиме военного времени

24.01.2020 [Общество]

Вологодских чиновников обучат основам работы в условиях военного времени: департамент государственного управления и кадровой политики области 27 декабря опубликовал на сайте госзакупок аукцион на «Оказание образовательных услуг по программе дополнительного профессионального образования по повышению квалификации государственных гражданских служащих области по теме: «Мобилизационная подготовка в субъекте Российской Федерации».

22 января аукциона выиграла «Высшая экономико-политическая школа», предложив выполнить контракт за 163 834 рубля. Интересно, что департамент собирался заплатить за образовательные услуги 1 186 166 рублей, такова была начальная (максимальная) цена контракта.

В документах закупки говорится, что цель обучения — актуализация знаний в области мобилизационной подготовки, защиты государственной тайны, воинский учет. В рамках контракта вологодские чиновники и госслужащие 40 академических часов будут изучать основы мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации, полномочия органов государственной власти, обязанности организаций и граждан в области мобилизационной подготовки и мобилизации, организацию мобилизационного планирования, перевод экономики на работу в условиях военного времени, функции, права и обязанности мобилизационных органов, контроль состояния мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности.

Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдадут документ о повышении квалификации установленного образца.

Тэги: военная подготовка, чиновники

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