Хоккейная «Северсталь» проиграла московскому «Спартаку» со счетом 3:0

Хоккейная «Северсталь» проиграла московскому «Спартаку» в гостевом матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла накануне и завершилась 3:0 в пользу «красно-белых». Для «Северстали» это второе поражение подряд, неделю назад «желто-черные» так же проиграли «Спартаку», только в родных стенах 1:2 в овертайме. Это четвертый матч в сезоне, когда «Северсталь» уходит со льда без заброшенных шайб.

«Коротко скажу. „Спартак“ с победой. За игру „Северстали“ мне не стыдно, и проиграть Олегу Валерьевичу тоже мне не стыдно», - так прокомментировал матч главный тренер череповчан Андрей Разин.

Следующий матч «Северсталь» проведет завтра, в субботу, «сталевары» в гостях сыграют против минского «Динамо».