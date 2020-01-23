При поддержке Антона Холодова волонтеры «Фабрики добрых дел» бесплатно помогли пенсионерке

23.01.2020 [Общество]
При поддержке Антона Холодова волонтеры «Фабрики добрых дел» бесплатно помогли пенсионерке

«Фабрика добрых дел» - это совместный проект АНО «Комитет социально-правовой защиты «Защита. Забота. Закон» и общественной приемной депутата Законодательного Собрания Вологодской области Антона Холодова.

За помощью к волонтерам «Фабрики добрых дел» обратилась вологжанка Наталья Сергеевна. Пенсионерка попросила помочь заменить старый смеситель в ванной комнате. Самой ей справиться с этим было сложно, а вызвать хорошего мастера стоит немалых денег. 

Волонтёры «Фабрики добрых дел» сразу взялись за дело. Купили все необходимые материалы и в считаные минуты установили новый кран.

«Не прошло и дня, как ребята приехали и все мне поставили. Старое заменили на новое. Очень благодарна, что есть такие люди, есть такой проект», - рассказала Наталья Сергеевна.

Проект «Фабрика добрых дел» - это помощь тем, кто сегодня реально нуждается в помощи: пенсионеры, инвалиды, ветераны, матери-одиночки, многодетные и малоимущие семьи.

«Волонтеры проекта оказывают бесплатную помощь в ремонте сантехники, электрики, сборке и ремонте мебели, доставке небольших грузов. - комментирует депутат Антон Холодов. - Если у вас есть желание помогать, звоните нам, стать частью нашей команды может каждый. Вместе мы сможем больше!».

Волонтёры проекта оказывают бесплатную помощь в коммунальных сложностях: ремонте сантехники, замене прокладок, установке смесителей, батарей, унитазов; ремонте электрики, установке светильников, розеток, выключателей; сборке, ремонте мебели; доставке небольших грузов.

Если вам нужна помощь или вы хотите стать участником проекта «Фабрика добрых дел», звоните по телефону: 8-981-500-9007 или приходите по адресу: г. Вологда, улица Марии Ульяновой, д.13, каб. 10.

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