Вологодские ученые выиграли грант на исследование текстов русских националистов

Ученые из Вологодской области выиграли миллионный грант Российского фонда фундаментальных исследований на проведение научной работы «Русский национализм в лингвоюридическом аспекте: прагматика, динамика экспертиза». Это будет совместный проект ученых Вологодского государственного университета, Череповецкого государственного университета, Вологодского института права и экономики ФСИН России и специалистов Вологодской лаборатории судебных экспертиз Минюста России.

— Фундаментальная цель исследования — определить признаки русского национализма и его речевых особенностей. А прикладной целью станет совершенствование методик судебно-лингвистической экспертизы. В настоящее время существует несколько доминирующих методик исследования текстов, которые явно не удовлетворяют современным юридическим потребностям, - сообщается на странице Вологодского государственного университета в социальной сети.

Работа в рамках гранта позволит выработать наиболее эффективные инструменты для грамотного отнесения того или иного текста к материалам экстремистской направленности.