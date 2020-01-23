Вологодские ученые выиграли грант на исследование текстов русских националистов

23.01.2020 [Культура]

Ученые из Вологодской области выиграли миллионный грант Российского фонда фундаментальных исследований на проведение научной работы «Русский национализм в лингвоюридическом аспекте: прагматика, динамика экспертиза». Это будет совместный проект ученых Вологодского государственного университета, Череповецкого государственного университета, Вологодского института права и экономики ФСИН России и специалистов Вологодской лаборатории судебных экспертиз Минюста России.

— Фундаментальная  цель исследования — определить признаки русского национализма и его речевых особенностей. А прикладной целью станет совершенствование методик судебно-лингвистической экспертизы. В настоящее время существует несколько доминирующих методик исследования текстов, которые явно не удовлетворяют современным юридическим потребностям, - сообщается на странице Вологодского государственного университета в социальной сети.

Работа в рамках гранта позволит выработать наиболее эффективные инструменты для грамотного отнесения того или иного текста к материалам экстремистской направленности.

— Предмет исследований составляют тексты правых и ультраправых деятелей, которых условно можно назвать русскими националистами, — говорит автор научного коллектива, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, журналистики и теории коммуникации ВоГУ Сергей Громыко. — Хронологические рамки материалов для изучения — с начала XX века до начала XXI века. Это — выступления, листовки и прокламации черносотенцев, а также современная публицистика — книги, блоги, социальные сети, выступления на радио представителей радикальных сообществ. В поле зрения исследования войдут способы речевого воздействия, аргументация, методы вовлечения в радикальную деятельность.

Тэги: гранты, ученые

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