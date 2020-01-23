В Череповце в квартире на улице Гоголя взорвался порох

В Череповце в одной из квартир дома № 15б на улице Гоголя днем 23 января взорвался порох. На место происшествия незамедлительно выехали выехали сотрудники МЧС, МВД и скорая помощь.

— Выбило окно двери на балкон, остальные окна в квартире целые. Разрушений нет, — сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области.

По данным УМЧС, в квартире двое мужчин отрезной машинкой типа «болгарка» вскрывали сейф, ключа от которого у них не было. Внутри сейфа оказался порох, произошел взрыв. В результате инцидента оба мужчины получили травмы, один из них госпитализирован.