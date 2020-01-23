В Вологде 26-летний техник лишился кисти руки на производстве

В Вологде следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника производства ООО «Северпластпром», подозреваемого в нарушении требований охраны труда.

По версии следствия, мужчина допустил к работе 26-летнего техника без проведения первичного инструктажа на рабочем месте по охране труда. В результате 25 ноября 2019 года молодой человек, занимаясь обслуживанием аппаратурного комплекса, получил травму и лишился кисти правой руки.

«Указанные нарушения вскрылись в ходе проверки сотрудниками Государственной инспекции труда факта тяжелого травмирования на производстве, в результате материалы были переданы контролирующим органом в Следственный комитет. Проанализировав их, следователь СК России пришел к выводу, что нарушение подозреваемым правил охраны труда находится в прямой причинной связи с причинением работнику тяжкого вреда здоровью, в связи с чем принято решение о возбуждении в отношении него уголовного дела», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Расследование продолжается. Подозреваемому грозит крупный штраф, обязательные, принудительные или исправительные работы, либо до 1 года лишения свободы.