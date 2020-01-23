В «Чистом следе» опровергли информацию о банкротстве предприятия

23.01.2020 [Общество]

Региональный оператор «Чистый след» в своей официальной группе опроверг информацию о том, что департамент ТЭК подал иск к фирме о банкротстве предприятия.

«Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В арбитражном суде Вологодской области заявили, что иск действительно есть, но он о взыскании задолженности, а о банкротстве. Вместе с тем, в картотеке арбитражных дел напротив этого дела  имеется пометка «о несостоятельности».

Фото: скриншот с сайта арбитражного суда Вологодской области

Ранее NewsVo сообщал, что департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования требует взыскать с фирмы 4 583 047 рублей 64 копейки.

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