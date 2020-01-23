В Вологде автокран опрокинулся на «Ладу Ларгус»

В Вологде у моста на Пошехонском шоссе днем 23 января столкнулись автокран ГАЗ и «Лада Ларгус». В результате ДТП грузовик упал на легковое авто, авария произошла в 11.40.

— ГАЗ двигался по Пошехонскому шоссе в сторону улицы Мира. По предварительным данным, у него отказали тормоза. Водитель грузовика допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», который двигался в сторону площади Бабушкина. Произошло опрокидование грузовика на этот же автомобиль, — пояснили NewsVo в отделении ГИБДД по городу Вологде.

Момент ДТП попал на видео. Видео с других городских камер http://baza.net/camera

Известно, что в результате аварии травмы получил водитель «Лады», мужчина. Степень их тяжести пока не известна.