Тело умершего на Кабо-Верде моряка, задержанного на судне с кокаином, доставят в Вологду

23.01.2020 [Происшествия]
Тело умершего на Кабо-Верде моряка, задержанного на судне с кокаином, доставят в Вологду

Скриншот карты Google.

Тело задержанного в Кабо-Верде моряка Сергея Животова, который умер на прошлой неделе в больнице города Прая в республике Кабо-Верде после продолжительной болезни, доставят в Москву 24 января, а потом привезут в Вологду, где живет его семья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Веллера, который координирует взаимодействие адвоката моряков и их семей.

Сергей Животов был членом экипажа судна Eser, задержанного в январе 2019 года в порту Прая по подозрению в контрабанде 9,5 тонн кокаина. 5 января Животов был переведен из тюрьмы "Сан Мартиньш" в городскую больницу в связи с резким ухудшением самочувствия. Позже посольство РФ в Кабо-Верде сообщило, что он умер от осложнений, вызванных хроническим язвенным колитом.

"Наш фонд [благотворительный "Фонд Мурманск"] совершил оплату [транспортировки], и мы ждем, что тело будет доставлено 24 января в Москву", - сказал Веллер.

По его словам, тело Животова по решению его семьи перевезут для захоронения в Вологду. Стоимость транспортировки тела оценивали в сумму около €10 тыс. 

Вместе с Сергеем Животовым под стражу в Кабо-Верде в январе 2019 года были взяты еще 11 россиян, включая капитана судна. Им предъявили обвинение в контрабанде наркотиков и участии в организованном преступном сообществе. Веллер ранее сообщал, что из обвинительного заключения исключили один из трех пунктов - об участии в отмывании денег.

Как сообщал Интерфакс, судно зашло в Кабо-Верде незапланированно, из-за смерти одного из членов экипажа. Местные силовики по наводке обыскали судно и нашли кокаин. По данным Reuters, изъятая партия наркотиков стала крупнейшей в истории Кабо-Верде. С тех пор команда судна находится под стражей, суд постоянно откладывается. Сообщалось, что сами моряки заявили о невиновности.

Задержанные находятся в статусе подозреваемых, однако содержатся вместе с осужденными, поскольку на острове всего одна тюрьма. Ранее российские моряки пожаловались на условия содержания под стражей. В письме одного из них говорилось, что им до сих пор не перевели правила поведения с португальского языка и не дали забрать с судна запасное нижнее белье. Моряк писал, что их кормят только рисом и плохо снабжают лекарствами.

Как ранее сообщал Алексей Веллер, Сергея Животова удалось усилиями посольства и адвоката перевести его из тюрьмы в городскую больницу на лечение, наступило улучшение, но потом состояния здоровья резко ухудшилось, и в ночь на 15 января он скончался в больнице города Прая. 

Тэги: наркотики, контрабанда

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