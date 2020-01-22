Череповчанину грозит до восьми лет колонии за сбыт фальшивых пятитысячных банкнот

24-летнему череповчанину грозит до восьми лет лишения свободы и крупный штраф за сбыт поддельных пятитысячных купюр. Подозреваемый привёз около 50 тысяч фальшивых рублей из Санкт-Петербурга и пытался сбыть их в Череповце.

«Молодому человеку удалось сбыть 6 поддельных пятитысячных банкнот. В последнем случае работник торговой точки усомнился в подлинности купюры и вызвал полицию. Парня, который пытался расплатиться фальшивкой, задержали», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Как уточнили в пресс-службе отдела УМВД по Череповцу, под «последним случаем» имеется в виду происшествие в баре «Кружечка» 10 января 2020 года.

"Я была на работе, когда пришел этот покупатель. Он набрал товара на 1200 рублей. Подал пятитысячную купюру. У меня чутье сработало: сразу заметила, что купюра какая-то странная по цвету. Проверила в аппарате, и всё подтвердилось. Вызвала охрану и полицию. Приехали эксперты, мужчину задержали. Я знаю, что в этот же день он брал напрокат машину и тоже расплатился фальшивой купюрой. Владелец сервиса этого не заметил", - рассказала в интервью официальному сайту Череповца Галина Метёлкина – продавец бара, которая помогла задержать нарушителя

При обыске в доме задержанного, полицейские обнаружили ещё несколько поддельных банкнот. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). На время предварительного следствия подозреваемый заключён под стражу.