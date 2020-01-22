Вологжане завоевали четыре медали на межрегиональных соревнованиях по спортивным танцам

22.01.2020 [Спорт]

Вологжане успешно выступили на Чемпионате и Первенстве Северо-Западного округа по спортивным танцам, которые прошли в Санкт-Петербурге 18 -19 января. На счету вологодских танцоров 2 золотых, и 2 бронзовых медали.

Пара Анна Богатищева и Арсений Белов одержала победу в Латиноамериканской программе, в категории «Молодёжь», а Евгения Клопова и Максим Соколов стали лучшими в категории «дети 2», 8 танцев. В этой же категории бронзовыми призерами стали Дарья Смирнова и Артур Киселев. Вероника Бургардт и Даниил Коршунов завоевали бронзовые медали в латиноамериканской программе, в категории «Взрослые».

Ещё три пары, Марта Хамирова/Лев Налеухин, Мария Ядыгина/Максим Зубакин и Алеся Воропанова/Вадим Зубков пробились в финал. Все спортсмены представляют Танцевально-спортивный клуб «Спектр».

Тэги: Танцы

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