В Харовске трех подростков осудили за серию краж

В Харовске суд вынес приговор троим местным жителям в возрасте 16-17 лет за совершение серии краж. Подростки воровали вещи не только из частных домов, но и из бюджетных учреждений. Так, в августе 2019 года они вынесли из школы ноутбук.

«Следствием и судом установлено, что в декабре 2018 года двое приятелей, 16 и 17 лет, совместно похитили имущество граждан из дома в д. Холмок Харовского района. Аналогичную кражу они пытались совершить в д. Дор, но не нашли ценных вещей. В период с апреля по август 2019 года младший соучастник, отметив свое 17-летние, действуя самостоятельно, в г. Харовске покушался на хищение листа железа, совершил кражу вещей из гаража, а также хищение бытовых предметов из бюджетного учреждения. Он же и другой его ровесник, вступив в сговор, в августе 2019 года похитили ноутбук из общеобразовательной школы. Кроме того, 17-летний соучастник в июне–июле 2019 года совершил две кражи из сарая и гаража», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Общий ущерб от действий обвиняемых составил 110 тысяч рублей. В ходе расследования следователям удалось разыскать и вернуть часть похищенных вещей на сумму 40 тысяч рублей.

По приговору суда 17-летний обвиняемый помещён в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения 18-летия. Остальным подсудимым назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно.