Фронтовые письма прочитают в Доме купца Самарина в Вологде 25 января

22.01.2020 [Культура]

На программу «Письма из прошлого» приглашает вологжан музей Дом купца Самарина 25 января. Организаторы предлагают взглянуть на события времён Великой Отечественной войны через переписку двух влюбленных.

— Мероприятие приурочено к годовщине снятия блокады Ленинграда, — сообщается на странице музея в социальной сети — Мы хотим вспомнить о силе любви и стойкости юного поколения военных лет, о преданности и верности их чувств. Мало кто знает о вологодских корнях семейной четы Жаковых. Об этом и многом другом пойдёт речь в рамках нашей встречи.

«Я письма храню в нагрудных карманах, пока их не накапливается много, потом оставляю «на развод», остальные перевожу в ранец. Когда-нибудь мы их «Как летопись боя, как хронику чувств перечтём…», — пишет юноша в марте 1943 года с фронта девушке в блокадный Ленинград. Их переписка длилась на протяжении всей Великой Отечественной войны.

Начало мероприятия 25 января в 13:00 в музее «Дом купца Самарина». Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+

 

 

Тэги: ВОВ, война. ВОВ, письма

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вологодский фотограф и оператор Алексей Курбатов умер в Лос-Анджелесе
В Вологде подросток в магазине до смерти избил 31-летнего мужчину
Заведующая лабораторией роддома в Вологде прекратила голодовку: департамент здравоохранения обещает провести проверку
Погибшего в Вологде мужчину подросток избил из-за банки энергетика
В Вологде заведующая лаборатории роддома объявила голодовку, чтобы вернуть сотрудникам доплату за переработки
На краю гибели: дом жителя Вологодского района смывает в реку
На жителя Верховажья Юрия Шадрина вновь составили протокол по статье об оскорблении власти
Олег Кувшинников заявил, что детсад на Ярославской в Вологде будут строить в любом случае
На ликвидацию ЧП со скважиной в Белозерске потратили более 13 млн рублей
В Вытегре бойцовая собака покусала шестерых учеников в здании школы
22.01.2020 [Обзор Прессы]

Новые члены правительства. Что о них нужно знать

203
0
16.01.2020 [Обзор Прессы]

«Изменение формы манипуляции» или «революция сверху»?

1306
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжане завоевали четыре медали на межрегиональных соревнованиях по спортивным танцам
Жители Кузино в Великоустюгском районе просят сохранить школу в их поселке
Банк «Открытие» и «Неофлекс» внедрили аналитическую платформу для мониторинга событий информационной безопасности на технологиях BIG DATA
В Харовске трех подростков осудили за серию краж
Фронтовые письма прочитают в Доме купца Самарина в Вологде 25 января
Регоператор «Чистый след» с марта закроет офисы в западных районах Вологодской области
Грязовчанина приговорили к четырем годам колонии за покупку и хранение маковой соломы
 


16.01.2020 [Общество]

На краю гибели: дом жителя Вологодского района смывает в реку

5285
0
22.01.2020 [БлогоVO]

На аномальной дороге Устюг — Красавино в ямах стали выставлять маяки

165
0
22.01.2020 [Обзор Прессы]

Новые члены правительства. Что о них нужно знать

203
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика