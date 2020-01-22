Фронтовые письма прочитают в Доме купца Самарина в Вологде 25 января

На программу «Письма из прошлого» приглашает вологжан музей Дом купца Самарина 25 января. Организаторы предлагают взглянуть на события времён Великой Отечественной войны через переписку двух влюбленных.

— Мероприятие приурочено к годовщине снятия блокады Ленинграда, — сообщается на странице музея в социальной сети — Мы хотим вспомнить о силе любви и стойкости юного поколения военных лет, о преданности и верности их чувств. Мало кто знает о вологодских корнях семейной четы Жаковых. Об этом и многом другом пойдёт речь в рамках нашей встречи.

«Я письма храню в нагрудных карманах, пока их не накапливается много, потом оставляю «на развод», остальные перевожу в ранец. Когда-нибудь мы их «Как летопись боя, как хронику чувств перечтём…», — пишет юноша в марте 1943 года с фронта девушке в блокадный Ленинград. Их переписка длилась на протяжении всей Великой Отечественной войны.

Начало мероприятия 25 января в 13:00 в музее «Дом купца Самарина». Вход свободный.