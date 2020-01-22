Хореограф Илья Оши анонсировал премьеру нового перформанса «Когда они все» в Вологде

22.01.2020 [Культура]

Необычный перформанс «Когда они все» пройдёт в Вологде 1 февраля. Режиссером выступит хореограф Илья Оши.

- В нашем действии, в реальном времени, несколько художников создадут полотно из музыки, голоса, танца, холста и красок. Соприкосновение творчества каждого из участников в реальном времени образует хрупкий скелет перформанса, обнажённый для зрителя лишь единожды. Художник как бы становится мифическим героем и, словно странствующий Одиссей, стремится к дому, на пути сталкиваясь с постоянными преградами. Здесь образ дома - это та завершенность, к которой, сквозь долгий путь целой прожитой жизни, стремимся и мы сами, - рассказывает Оши о перфомансе.

По словам Оши, перфоманс расскажет о синергии, наслоении совершенно разных сфер искусства, о том, как через это наслоение создаётся что-то кардинально новое. 

В перформансе прозвучит музыка вологодского композитора Анатолия Рипа. Художники - Михаил Приёмышев и Илья Оши. Вход на мероприятие платный, по предварительной регистрации в группе.

Возрастное ограничение (16+).

 

Тэги: перформанс, художники

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