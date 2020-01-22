Жителя Кич-Городецкого района осудили за ложное сообщение о бомбе в отделении полиции

Суд вынес приговор «телефонному террористу», который сообщил о бомбе в отделении полиции Кичменгского Городка. Из здания эвакуировали сотрудников и вызвали на место кинолога с собакой из Великого Устюга, но информация не подтвердилась.

Как было установлено в ходе следствия, 18 ноября 2019 года 46-летний житель Кичменгско-Городецкого района, будучи пьян, с чужого сотового позвонил на номер 112 и сообщил оператору ложную информацию о заложенной в отделении полиции бомбе.

— Восприняв угрозу взрыва в здании полиции реально, правоохранители незамедлительно объявили план «Крепость», передали информацию в соседние отделы полиции Никольска и Великого Устюга, пожарную часть, провели эвакуацию людей из здания отделения полиции, вызвали кинолога из города Великий Устюг со служебной собакой, организовали работу следственно-оперативной группы. Взрывные устройства и взрывчатые вещества на месте происшествия обнаружены не были, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

В итоге из-за звонка подсудимого были отвлечены от выполнения своих обязанностей сотрудники двух отделов полиции, а также пожарно-спасательной части № 29 села Кичменгский Городок. Было возбуждено уголовное дело, звонившего вычислили и задержали. Свою вину он признал полностью, дело слушалось в особом порядке. Суд назначил мужчине наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком один год.