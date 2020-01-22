Выставка вязаных шалей откроется в музее этнографии в Белозерске

В белозерском Музее этнографии готовится к открытию персональная выставка Светланы Анатольевны Фёдоровой «Моё зимнее задильё». На ней будут представлены изделия, вязанные крючком — шали, пледы и снуды.

— Светлана Анатольевна поистине увлеченный, до глубины души влюбленный в рукоделие человек, — сообщается на странице Белозерского областного краеведческого музея в социальной сети — Её работы поражают необыкновенным сочетанием цветов и природных оттенков. Помимо вязания Светлана Анатольевна прекрасный фотограф, душевный рассказчик и даже поэт.

Торжественное открытие выставки «Моё зимнее задильё» состоится 17 февраля в 14.30.