Выставка вязаных шалей откроется в музее этнографии в Белозерске

22.01.2020 [Культура]

В белозерском Музее этнографии готовится к открытию персональная выставка Светланы Анатольевны Фёдоровой «Моё зимнее задильё». На ней будут представлены изделия, вязанные крючком — шали, пледы и снуды.

— Светлана Анатольевна поистине увлеченный, до глубины души влюбленный в рукоделие человек, — сообщается на странице Белозерского областного краеведческого музея в социальной сети  — Её работы поражают необыкновенным сочетанием цветов и природных оттенков. Помимо вязания Светлана Анатольевна прекрасный фотограф, душевный рассказчик и даже поэт.

Торжественное открытие выставки «Моё зимнее задильё» состоится 17 февраля в 14.30.

Тэги: рукоделие
Фото Светланы Федоровой

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