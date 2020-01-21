В Вологде с 22 января отменят автобусный маршрут №17

21.01.2020 [Общество]

В Вологде с 22 января прекратит работу автобусный маршрут №17. У предприятия ПАТП-1 завершился срок действия маршрутных карт на его обслуживание, а повторно заключать контракт не будут из-за невостребованности маршрута, сообщает пресс-служба городской администрации. 

Чиновники отмечают, что маршрут № 17 был загружен менее чем на 11 %. На нем курсировали два автобуса большой вместимости с интервалом от 20 минут до 1,5 часа в разные отрезки времени.  Основной пассажиропоток концентрировался на утренних рейсах. График был рассчитан до 19.00.

- При этом в Вологде по маршруту 6 мкрн – «Бригантина» курсирует автобус № 49, который идет по тем же улицам и через те же остановки. Ходит он с гораздо большей периодичностью и работает до 22.00. Интервал составляет от 10 минут в утреннее время до 30 минут - в вечернее. Еще один практически полный дублер - маршрут № 27, соединяющий 6 мкрн и Берег. Он не доезжает только до остановки ВоГУ. Интервал движения составляет 11-22 минуты, автобус работает до 21.00. Оба этих маршрута обслуживают частные перевозчики, - сообщает пресс-служба. 

Пассажирам рекомендуют пользоваться маршрутами-дублерами.
 

Тэги: общественный транспорт

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