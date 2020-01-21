На дороге Великий Устюг - Красавино у грузовика оторвались колеса

Грузовик «ГАЗ» 20 января лишился задних колес на дороге Великий Устюг — Красавино. У перевозившей зерно машины оторвало заднюю полуось вместе с колесами, сообщает телеканал «Русский Север. Великий Устюг».

По словам водителя грузовика, инцидент произошел из-за ям на дороге. Трасса давно вызывает нарекания.

— Вся дорога ужасная, ямы в колено, позавчера пробила новую покрышку вечером. Ехать в вечернее время вообще ужасно. Надо дружно подавать в суд на дорожников. А то засыпали три ямки из ста в промежутке Учхоз — Уржумово, и довольны, — пишет в соцсети Елена Пушнякова.

В районной администрации пообещали, что ямочный ремонт дороги на Красавино продолжится в 2020 году, кроме того, озвучили планы по ремонту дороги Великий Устюг-Демьяново (4 км 400 метров), Морозовица-Гледен (700 метров), укреплению дорожного полотна щебеночно-песчаной смесью на автодороге Великий Устюг-Будрино.