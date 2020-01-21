Жительницу Устюжны оштрафовали на тысячу рублей за негерметичный септик

В Устюжне суд привлёк местную жительницу к административной ответственности по ч.1 ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления).

По материалам дела, 26 ноября 2019 года, выездная проверка обнаружила факт сброса хозяйственно-бытовых стоков с канализационным запахом на пересечении улицы Веселова и Коммунистического переулка в районном центре.

«В ходе повторного обследования установлено, что сброс хозяйственно-бытовых стоков осуществляется из разгерметизированного септика, который расположен у дома Елены К. на ул. Георгиевского Кавалера М.Ф. Веселова. В отношении Елены К. государственным инспектором в области охраны окружающей среды Вологодской области по Устюженскому району был составлен протокол об административном правонарушении», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В суде обвиняемая признала вину и пояснила, что откачивает содержимое септика и планирует заменить его летом 2020 года. Суд, приняв во внимание то, что обвиняемая не приняла исчерпывающих мер к решению проблемы, признал её виновной и оштрафовал на 1000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.