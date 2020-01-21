28 января в Вологодской областной филармонии прозвучит музыка Валерия Гаврилина

21.01.2020 [Культура]

28 января, в день памяти Валерия Гаврилина, в Вологодской областной филармонии прозвучат его пьесы для фортепиано в исполнении пианистки Ольги Домниной.

В пресс-службе филармонии отмечают, что Ольга училась в Российской академии музыки имени Гнесиных; с отличием завершила двухгодичный курс в лондонской Королевской академии музыки, где получила особую стипендию «За заслуги» и премию Мэкферрена «за лучшее сольное выступление.

Ольга — лауреат нескольких престижнейших международных конкурсов, проходивших в Италии, Испании. Артистка часто выступает за границей.

—  Если я сама «горю» внутри, то мне легче бывает захватить зрителя, — рассказывает пианистка. — Нужно закрыться и найти самой страсть к этому произведению. Самое главное нужно найти соединение с ним. Мне это по большей степени часто удается.

Билеты - от 300 рублей, приобрести их можно на сайте филармонии. 

Тэги: Гаврилин, Вологодская областная филармония

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