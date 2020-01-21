В Шекснинском районе полицейским пришлось стрелять по колесам машины с пьяным водителем

21.01.2020 [Происшествия]

В Шекснинском районе патрульным полицейским пришлось применить оружие для задержания пьяного водителя.

20 января около 12.25 наряд ГИБДД во время патрулирования автодороги Вологда — Новая Ладога, обратил внимание на автомобиль «Лада X-RAY», двигавшийся в сторону Вологды. У машины была повреждена передняя часть. Водитель иномарки, следовавшей за повреждённым авто, жестами и периодическим включением дальнего света, пытался обратить внимание патрульных на то, что «Лада» является участником ДТП и пытается скрыться.

«Включив проблесковые маячки и спецсигналы, наряд ДПС начал преследовать Ладу, неоднократно требуя от водителя остановиться. Но он, игнорируя законные требования полицейских, продолжал дальнейшее движение. Тогда одним из инспекторов ГИБДД было принято решение о применении оружия для остановки транспортного средства. Произведя несколько выстрелов, полицейский повредил у Лады X-RAY переднее левое колесо. Только после этого отечественное авто остановилось на 81 км автодороги Вологда — Новая Ладога, а водитель был задержан», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

 

 

Задержанным оказался 53-летний житель Ульяновской области. Водитель, подававший сигналы полицейским, пояснил, что за несколько минут до этого мужчина, управлявший «Ладой» попал в ДТП. В пресс-службе УМВД уточнили, что авария произошла на 87 км автодороги: подозреваемый на своей машине врезался в идущий впереди автомобиль «Нива» и попытался скрыться с места происшествия.

«Также во время беседы полицейские обратили внимание, что у водителя автомобиля Лада X-RAY имелись признаки опьянения. Пройдя освидетельствование, подозрения сотрудников ГИБДД подтвердились. На дисплее алкометра высветилось число 1,180 мг/л», — пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По факту применения табельного оружия сотрудником ГИБДД проводится проверка. Водителю «Лады» грозит штраф и лишение прав.

Тэги: пьяные водители
Видео пресс-службы областного УМВД

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