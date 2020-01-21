Череповчанка Евгения Лаленкова выступит на Чемпионате мира по конькобежному спорту в США

21.01.2020 [Спорт]

Череповчанка Евгения Лаленкова вошла в состав сборной России и выступит на Чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Соревнования пройдут с 13 по 16 февраля в американском Солт-Лейк-Сити. 

Российская команда на чемпионате мира в США будет представлена 17 спортсменами. На чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходил в 2019 году в немецком Инцеле, сборная России завоевала 11 медалей (одну золотую и 10 бронзовых).

Другому конькобежцу из Вологодской области, Артёму Арефьеву, сейчас лучше выступить на юниорском чемпионате мира, который пройдет в Польше 21–23 февраля, и пропустить взрослый чемпионат мира на отдельных дистанциях, в Солт-Лейк-Сити. Такое мнение в телефонном интервью с корреспондентом «Р-Спорт» высказал тренер конькобежца Дмитрий Дорофеев.

Тэги: конькобежный спорт

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