Череповчанка Евгения Лаленкова выступит на Чемпионате мира по конькобежному спорту в США

Череповчанка Евгения Лаленкова вошла в состав сборной России и выступит на Чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Соревнования пройдут с 13 по 16 февраля в американском Солт-Лейк-Сити.

Российская команда на чемпионате мира в США будет представлена 17 спортсменами. На чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходил в 2019 году в немецком Инцеле, сборная России завоевала 11 медалей (одну золотую и 10 бронзовых).

Другому конькобежцу из Вологодской области, Артёму Арефьеву, сейчас лучше выступить на юниорском чемпионате мира, который пройдет в Польше 21–23 февраля, и пропустить взрослый чемпионат мира на отдельных дистанциях, в Солт-Лейк-Сити. Такое мнение в телефонном интервью с корреспондентом «Р-Спорт» высказал тренер конькобежца Дмитрий Дорофеев.