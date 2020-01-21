Директор школы в Устье незаконно сдавала в аренду столовую фирме своей дочери

21.01.2020 [Общество]

Экс-директор Усть-Кубинской средней школы подозревается в превышении полномочий. По версии следствия, женщина незаконно сдала в аренду школьную столовую частной фирме, учредителем которой является ее дочь.

В ходе доследственной проверки выяснилось, что объект был сдан в аренду без проведения конкурса или аукциона на право заключения договоров аренды, а также без проведения оценки объекта, передаваемого в аренду. Кроме того, договоры были заключены с коммерческой организацией, одним из учредителей которой являлась дочь директора школы.

— Вместе с тем, коммерческая организация в нарушение условий заключенных договоров, договоры на коммунальное обслуживание переданного ему имущества не заключало, расходы, связанные с эксплуатацией имущества, включая электроэнергию и другие услуги, не оплачивало. Расходы по коммунальному обслуживанию переданного коммерческой организации имущества оплачивались не за счет собственных средств организации, а из средств, перечисленных МАОУ «Усть-Кубинская СОШ» управлением образования администрации Усть-Кубинского муниципального района из бюджета Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области в качестве субсидии на содержание имущества, переданного учреждению, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Из-за превышения полномочий директором школы бюджету Усть-Кубинского муниципального района был причинен материальный ущерб на сумму более 900 тысяч рублей. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Усть-Кубинского района.

Тэги: аренда, нарушения, превышение полномочий, школы, коррупция

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