В Вологде полиция прекратила уголовное дело по факту гибели двух подростков на скутере в ДТП

В Вологде полиция прекратила уголовное дело по факту гибели двух подростков 13 и 14 лет в ДТП с КаМАЗом.

Как newsVO сообщал ранее, сообщал ранее, трагедия произошла на Московском шоссе 20 июня 2019 года около 15.50. Мальчик, управлявший скутером, желая обогнать идущие впереди машины, выехал на обочину в то же время как водитель КаМАЗа, двигавшегося параллельно по проезжей части, завершал поворот направо. В результате столкновения, водитель и пассажир скутера попали под заднее колесо грузовика и скончались от полученных травм на месте происшествия.

В связи с гибелью детей было возбуждено уголовное дело.

«В ходе производства уголовного дела установлено, что ДТП произошло по вине подростка, которые не имел водительского удостоверения и пренебрег правилами дорожного движения. В действиях водителя КаМАЗа нарушений ПДД не установлено», - сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

На основании этих фактов, уголовное дело было прекращено в связи с гибелью виновника ДТП.