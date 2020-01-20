Пьяный череповчанин пришел в гостиницу с пистолетом

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который мешал работе гостиницы на бульваре Доменщиков. При себе у мужчины был пистолет.

«Работники заведения рассказали росгвардейцам, что в фойе здания зашел нетрезвый мужчина. Администратор поинтересовалась целью его визита, однако незнакомец отреагировал неадекватно, стал кричать, размахивать руками, ругаться нецензурной бранью и мешать работе персонала. Затем мужчина направился в бар при гостинице. Именно там и задержали нарушителя сотрудники Росгвардии.», — пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

У подозреваемого, которым оказался 57-летний ранее судимый череповчанин, при себе был пистолет без боеприпасов. Задержанный рассказал, что приобрёл оружие у незнакомых людей на улице, незадолго до этого. Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.